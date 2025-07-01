Bingöl’ün Solhan ilçesinden Bartın’ın Amasra ilçe kaymakamlığına atanan Muhammet Çetin, ilçedeki ilk resmi törene katıldı.

Son Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile Bartın’ın Amasra ile Kaymakamı olarak atanan Muhammet Çetin, dün görevine başlarken, ilk resmi törene ise bugün katıldı.

Kaymakam Çetin, Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen denize çelenk bırakma törenine katıldı. Ardından ilçe esnafı ile tanışarak, turistik ilçeye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Çetin son olarak ise Büyük Liman’da Amasra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kabatoj Bayramı etkinlik ve yarışmalarını izledi.

Kaymakam Çetin, "Fatih’in Çeşm-i Cihan dediği yere bizim söz söyleme lüksümüz yok. Gerçekten çok güzel bir şehir. Adını hep duyduğumuz merak ettiğim bir şehirdi. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Söylenenlerin boşuna olmadığını gördüm.Özellikle Ankara’da bilinen bir şehir. Ben de bir Ankaralıyım. Burda görev yapmak benim için bir gurur kaynağı. Bugün Kabatoj bayramı. Bugüne denk gelmesi, böyle önemli ve özel bir güne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Dün göreve başladım, bugün de bu törene katıldık" diye konuştu.