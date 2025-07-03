Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri, merkez bahçesine daha önce dikmiş oldukları lavantaların hasadını gerçekleştirdi.

Gönüllüler, doğa eğitimi, sıfır kimyasal üretim ve su kaynaklarıyla ilgili projeler kapsamında geliştirilen aromatik bitki programlarına katıldıklarını belirtti. Gençler, yılın bu döneminde özellikle lavanta hasadına gönüllü olarak katılarak hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi oluyor.

Hasat etkinliği hakkında bilgi veren gönüllülerden Edanur Çelik, "Lavanta hasadı döneminde gönüllü gençlerle birlikte buraya gelerek lavanta hasadına katılıyor, lavantanın kurutulmasını ve lavanta ürünlerinin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Gençlik çalışanları ve gönüllüler, lavantaları gençlik merkezindeki el sanatları atölyelerinde dekoratif ürünler olarak değerlendiriyor" dedi.

Etkinliğin kendisine birçok şey kattığını dile getiren gönüllü gençlerden Zeynep Ekici ise, "Lavanta biçmeyi, demetlemeyi, lavanta çayı yapmayı, lavanta keseleri hazırlamayı ve lavanta kremi üretmeyi öğrendim. Burada gönüllü olarak çalışan herkes birbirine destek oluyor. Hep birlikte çalışıyor, öğreniyor ve çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavantaların hem doğal üretim süreci hem de sosyal etkileşim açısından gençlere önemli deneyimler sunduğu vurgulanan etkinlikte, doğayla bütünleşen gönüllü gençler keyifli anlar yaşadı.