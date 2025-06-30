Bilecik’te geçtiğimiz gün başlayan ve 17 yerleşim yerinin boşaltılmasına neden olan yangın dün yağmurun etkisiyle kısmen sönerken, bugün alevler yeniden yükseldi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150’ye yakın arazözle yerden soğutma işlemi devam ediyordu.

Bir bölgede alevler yeniden yükseldi

Bugün öğle saatlerinde Alıç ve Muratlar köyleri arasında bir bölgede yeniden beyaz dumanlar görülmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen olay yerine intikal ederken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Bir yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler sahada soğutma işlemine devam ediyor.