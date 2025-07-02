Gölbaşı Belediyesi, belediye tarafından düzenlenen ihaleleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaya başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. Gölbaşı Belediyesi tarihinde ilk kez belediyede yapılan ihaleler şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmaya başlandı. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve adil bir şekilde kullanılması amacıyla başlatılan bu uygulamayla vatandaşların belediye faaliyetlerine doğrudan tanıklık edebilmesine imkan sağlandı. Sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Gölbaşı’nda şeffaf belediyecilikte yeni bir sayfa açıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Odabaşı, "Bunlardan en önemlisi de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda belediyemizin tüm faaliyetlerinin halkın bilgisi ve denetimi dahilinde yürütülmesidir. Artık Gölbaşı Belediyesinde yapılan ihaleler, gizli kapılar ardında değil, herkesin gözleri önünde gerçekleştiriliyor. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan canlı yayınlarla vatandaşlarımız, hangi ihalenin nasıl yapıldığını, kimlerin katıldığını ve süreçlerin nasıl işlediğini anbean takip edebilecek. Bu uygulama sadece bir şeffaflık hamlesi değil aynı zamanda kamusal güvenin pekiştirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Belediyecilik anlayışımızda gizli saklı hiçbir şey yok. Gölbaşı halkı, kendi kaynaklarının nasıl kullanıldığını, her kuruşun nereye harcandığını bilecek" ifadelerini kullandı.

Odabaşı ayrıca, bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek teşkil etmesini dileyerek, "Halkla birlikte yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz. Gölbaşı’nda değişim başladı ve bu değişim her alanda kendini göstermeye devam edecek" dedi.

Gölbaşı Belediyesi sosyal medya hesaplarından Fen İşleri Müdürlüğüne beton ve parke taşı, inşaat malzemeleri, doğal taş alımı, bitümlü sıcak asfalt yol yapımı işi, metal malzeme alımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bitki ve peyzaj materyali, oyun ekipmanları, fitness aletleri ve kent mobilyaları alımı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü muhtelif temizlik malzemesi alımı ihaleleri canlı yayınlandı.