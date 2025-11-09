Sivas’ta bulunan ve turkuaz rengiyle adeta bir nazar boncuğunu andıran Gökpınar gölü, Malatya’dan gelen liseli misafirlerini ağırladı.

Doğal turkuaz rengiyle görenleri hayrete düşüren Anadolu’nun nazar boncuğu Gökpınar gölü, Malatya ili Kuluncak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini misafir etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler, gölün eşsiz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Turkuazın farklı tonlarını yansıtan sularıyla dikkat çeken Gökpınar gölü, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir atmosfer sundu. Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerle birlikte bölgenin doğal güzelliğini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Doğal yapısıyla dikkat çeken Gökpınar gölü, hem öğrenciler hem de öğretmenler için unutulmaz bir ziyaret noktası oldu.

Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmü Gülsüm Güvenç, "Gökpınar gölünü gezme fırsatımız oldu, çok beğendim. Burası mavi rengiyle çok büyüleyici, güzel bir ortam dedi."

Malatya Kuluncak İlçe Milli eğitim müdürü Ali Çetin, "Burası daha öncede geldiğim çok beğendiğim bir doğal alan burada olmaktan mutluyum." dedi .