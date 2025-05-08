Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK’in arazi satışı yapacağına yönelik tartışmalarla ilgili FİSKOBİRLİK’in sistematik olarak tasfiye edildiğini ve bu satışın Giresun Üniversitesi’nin gelişimini engellediğini öne sürdü.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, FİSKOBİRLİK’in 7,5 milyon dolarlık arazi satışına ilişkin kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından FİSKOBİRLİK yönetiminin "Arazi bizim, istediğimize satarız" şeklinde bir basın açıklaması yaptığını belirtti. Ancak bu açıklamanın altında ne FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın ne de genel müdürün imzasının bulunmadığını vurgulayan Karan, "Açıklamada resmen tabiri caizse şu ifadelerinin altı çizildi: "Arazi bizim, yetki bizde istediğimize satırız, istemediğimiz satmayız. Siz ne karışıyorsunuz." İşte FİSKOBİRLİK’ten bu yönde yapılan açıklamadan sonra Giresun kamuoyu suspus oldu. Biri de çıkıp da ’Sen kim oluyorsun kardeşim, kimin malını kime satıyorsun? Babanın malını mı satıyorsun? Babanın malıyla mı Giresunlulara meydan okuyorsun?’ sorularını yöneltemedi. Ama biz yaptığı basın açıklamasının altına dahi imzasını atma cesaretini gösteremeyen o zatı muhtereme Giresun’un ve FİSKOBİRLİK’in sahip olmadığını hatırlatırız" dedi.

"FİSKOBİRLİK, bir çivi dahi çakmadı"

Karan, geçmişte FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyesi olduğunu hatırlatarak FİSKOBİRLİK’e Giresun’un Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde 17 dönümlük arsa tahsis edildiğini hatırlattı.

Karan, "FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım dönemde Giresun Ziraat Odası Başkanı da olarak Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nden FİSKOBİRLİK’e arsa tahsisi için dönemin bakanı Nurettin Canikli’den ricacı olduk ve arsa tahsisi gerçekleştirdik. Hem de o dönem OSB’den fındık sektörüne arsa tahsisi yapılmamasına rağmen 17 dönümlük bu arsa tahsisi neden yapıldı? FİSKOBİRLİK yeni EFİT tesisini kursun, üniversite gelişim alanında bulunan EFİT arazisini de karşılıklı anlaşmayla Giresun Üniversitesine devretsin diye. Gelinen noktada FİSKOBİRLİK 2. OSB’deki arsaya bir çivi dahi çaktı mı? çakmadı. EFİT yerleşkesindeki araziyi ise imara açarak satmaya kalkıştı" diye konuştu.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Bakanlar Kurulu kararıyla FİSKOBİRLİK’e 10 bin ton fındık aktardığını ve bu fındığın işlenmesiyle yaklaşık 8 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydeden Karan, "Ayrıca yine o dönem bakanımızın desteğiyle FİSKOBİRLİK’e Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bakanlar kurulu kararıyla 10 bin ton fındık aktarıldı. FİSKOBİRLİK aktarılan bu fındığı işledi yaklaşık 8 milyon dolar gelir elde etti. Bu destekte kurum yeni EFİT tesisini inşa etsin, mali yapısını düzeltsin diye verildi. Peki elde ne var? Batak ve tasfiyesi başlamış bir kurum var. FİSKOBİRLİK, mevcut yönetimle bu saatten sonra bugüne kadar yaptıkları gibi sat sat bankalara olan dönem faizlerini öde kafa yapısıyla ancak kurumun kapısına kilit vurur, ceketlerini alır giderler. Daha önceki yaptığım açıklamada da ifade ettiğim gibi bu zatı muhterem Giresunlulara verecek bir hesabı yok. Ama Giresun’da siyaset kurumunun ve sivil toplum kuruluşlarının verecek bir hesapları var" ifadelerini kullandı.

"Giresun Belediyesi kilit rol oynuyor"

Arazinin satışında kilit rolün Giresun Belediyesinde olduğunu vurgulayan Karan, belediye yönetiminin üniversite gelişim alanındaki araziyi çok katlı imara açması halinde "Giresun’a ihanet edeceğini" söyledi.

Karan, "EFİT yerleşkesindeki arazinin satışında kilit nokta Giresun Belediyesidir. Açık ve net bir ifadeyle belediye yönetimi, bu yanlış karara çanak tutup, üniversite gelişim alanındaki araziyi çok katlı imara açarsa Giresun’a ihanet eder ve bunun vebali altında ezilir. Belediye yönetimi de Giresun âli menfaatleri göz önünde bulundurmak zorundadır" açıklamasında bulundu.

"FİSKOBİRLİK de bizim, üniversite de bizim"

Karan, Giresun kamuoyunu, siyasileri ve sivil toplum kuruluşlarını FİSKOBİRLİK ve Giresun Üniversitesi’ne sahip çıkmaya çağırdı. Karan, "Biz sorumluluğumuzun bilicinde tekrar söylüyoruz; FİSKOBİRLİK sistematik olarak tasfiye ediliyor. Demedi demeyin gündemde olan arazi satışından sonra sıra EFİT arazisinin tamamına gelecek. FİSKOBİRLİK’te bizim Giresun Üniversitesi de bizim, bugün bu kurumlarımıza sahip çıkamazsak yarın çok ama çok geç olabilir" ifadelerine yer verdi.