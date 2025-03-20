Van’ın Gevaş Lisesi 1993 mezunları, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Van merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan Gevaş Lisesi 1993 edebiyat mezunları, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir lokantada düzenlenen iftar yemeğinde yılda bir de olsa bir araya gelmenin sevincini yaşayan 1993 mezunları, amaçlarının bunu ömürlerinin sonuna kadar yaşatmak olduğunu söylediler. Bu tür organizasyonların önemli olduğuna değinen 1993 mezunlarından İHA Van Muhabiri Atilla İdiz, "32 yıldır her Ramazan ayında bir araya geliyoruz. Amacımız, bu birlikteliği ömür boyu sürdürmek. Bunun için yılda bir defa da olsa iftar sofrasında bir araya geliyor, geçmişi yad ediyoruz" dedi.

Şu anda farklı illerde hatta yurt dışında olan sınıf arkadaşlarının olduğunu dile getiren İdiz, "Bir arkadaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Bu vesile ile genç yaşta hayatını kaybeden Özgür Ayaz arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun dışında Norveç ve İngiltere’de iki sınıf arkadaşımız var. Diğerleri ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşıyorlar. Biz hepsine ulaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde tüm arkadaşları bir araya getirmeyi ve bunu yılda bir günde olsa kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra gecenin geç saatlerine kadar hasret gideren mezunlar, bir sonraki sene görüşmek ümidiyle vedalaştılar.