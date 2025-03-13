Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye çapında 950 bin gencimizi yurtlarımız da barındırıyoruz. Sabah kahvaltısı veriyoruz, akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Biz gençlerin bakanlığıyız, gençlerin emrindeyiz "dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın da yer aldığı iftar programına belediyenin eğitim, gençlik merkezleri ve spor hizmetlerinden faydalanan 3 binden fazla genç katıldı.

"Türkiye çapında 950 bin gencimizi yurtlarımız da barındırıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye çapında 950 bin genci yurtlar da barındırdıklarını söyleyerek, "Her zaman Sultanbeyli Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisi oldu. İnşallah Sultanbeyli’ye büyük bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, tiyatro salonu, basketbol ve karate salonu var. Hepsi Sultanbeyli’nin gençleri için. Belediyemiz gençlerimize destek veriyor, bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye çapında 950 bin gencimizi yurtlarımız da barındırıyoruz. Sabah kahvaltısı veriyoruz, akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Biz gençlerin bakanlığıyız, gençlerin emrindeyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de spor tesisleri yapılmaya devam ediyor. Şuana kadar binlerce tesis, yüzme havuzu ve kapalı spor tesisleri yapıldı yapılmaya devam ediyor. Bunlardan en büyüklerinden bir tanesini de Sultanbeyli’ne kazandıracağız" diye konuştu.

"Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin ihalesi bitti önümüzdeki günlerde temelini atacağız"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise, Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin önümüzde ki günlerde temelinin atılacağını ifade ederek, "Sultanbeyli İstanbul’un genç nüfusuna sahip birinci ilçesi. Başı rahmet ortası mağfiret sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Göreve geldikten sonra kıymetli bakanımız ile birlikte genç nüfusa sahip Sultanbeyli’ne ilk projeyi gençlere yönelik olarak ilan ettik. Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Kompleksi Anadolu yakasında birinci İstanbul’da modernizasyon anlamında tek olan spor kompleksinin ihalesini bitirdik, önümüzde ki günlerde temelini atacağız. Bu komplekste; basketbol ve voleybol sahaları olacak, bin 800 kişilik kapasiteli kapalı spor salonu olacak. Boks, karate ve güreş gibi eğitim salonları olacak. Fitnees salonları olacak ve sosyal yaşam alanlarıyla tam donanımlı spor kompleksini sizlerin hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.