Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Betül Yıldırım, Konya'da düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Finalleri Yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmada Ayşe Betül Yıldırım büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, elde edilen bu başarıdan dolayı okul idaresi başta olmak üzere Ayşe Betül ve öğretmenlerini tebrik ederek, 'Bozüyük'e bu büyük gururu yaşatan sevgili öğrencimiz Ayşe Betül Yıldırım'a, değerli ailesine, kıymetli öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz' dedi.