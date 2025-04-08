Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında hizmet veren Genc-i Âlâ Kafe, şimdi de Başiskele Millet Bahçesi’nde uygun fiyatlı ürünleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kocaeli’nin en güzel sahil alanlarından biri olan Başiskele Sahili’nde iki ayrı noktada faaliyet gösteren Genc-i Âlâ Kafe’nin son şubesi, Başiskele Millet Bahçesi’nde kapılarını açtı. Soğuk ve sıcak içecekler, kahve çeşitleri ve taze aperatif yiyeceklerin yer aldığı kafe, 7’den 77’ye herkesin damak zevkine hitap eden ürünleriyle dikkat çekiyor.

Bayram tatilini güzel havayla değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen Başiskele Millet Bahçesi’nde, Genc-i Âlâ Kafe ilk satışlarını başarıyla gerçekleştirdi.