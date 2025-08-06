Sosyal medyada başlattığı ‘Takipçi sayım kadar çöp topluyorum’ akımıyla dikkat çeken Aras Kayretli’nin çevre hareketine destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Bisikletli Kadınlar Grubu, farkındalık oluşturmak amacıyla kumsalda atık topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevreye verdiği önemi her geçen gün artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri ve Bisikletli Kadınlar Grubu, son günlerde sosyal medyada başlattığı ‘Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum’ akımıyla dikkat çeken Kayretli’nin çevre hareketine dahil oldu. Genç fenomen Aras ile birlikte Mersin sahilinde temizlik yapan gönüllüler, farkındalık oluşturmak amacıyla kumsalda atık topladı. Kayretli’nin çevre duyarlılığı, sahilde kolektif bir temizlik çalışmasına dönüştü. Sahilin belirli bir bölümünde gerçekleştirilen temizlik etkinliği, hem çevreye duyarlılık kazandırdı hem de toplumsal farkındalığı artırdı. Etkinlik sırasında çevreden geçen bazı vatandaşlar alkışlarla destek verirken, bazı vatandaşlarda da temizlik çalışmalarına katıldı. 11 yaşındaki Kayretli’nin kararlılığı ve çevre sevgisi, yaşıtlarına ve diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oldu.

"Temizliğin, zihin temizliğine kadar gitmesi gerekiyor"

Çevre duyarlılığı gösteren genç bireylerin toplumda oluşturduğu etkiye dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Çocuğumuz bizi hem gururlandırdı hem de sevindirdi. Mersin’den çocuk yaşta bir lider çıkması çok gurur verici. Biz de onu desteklemek istedik" diye konuştu. Etkinliğe katılan gruplar hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Dokucu, "Büyükşehir olarak çocuğumuzu, gitmek istediği yere kadar destekleyeceğiz. Temizliğin, zihin temizliğine kadar gitmesi gerekiyor. Çünkü burada hep beraber destek çıkarken gördük ki, gerçekten çevre kirliliği açısından çok utanç verici bir manzara vardı. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir dünyada yaşamak için büyüklerinin sokağa attıkları çöpleri ve izmaritleri toplaması gerçekten utanç verici bir durum" dedi.

"Çevre bilincini her yaş grubuna aşılamak istiyoruz"

Temizliğin sadece fiziksel bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, doğaya saygıyı teşvik eden bu tür bir sosyal sorumluluk projesinde Kayretli’yi desteklediklerini söyleyen Dokucu, "Çöplerin toplanması için, zihinde de bir temizlik gerekiyor. Bu kampanya, zihin temizliğini de başarabileceğimiz bir kampanya. Mersin’de bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Kayretli’nin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre bilincini her yaş grubuna aşılamak istediklerini sözlerine ekleyen Dokucu, "Biz de atölyelerimizde çevreci çalışmalar yapıyoruz. Bu temizliğe bütün Türkiye’nin ihtiyacı var. Lütfen herkes çöpünü yanında evine götürsün. Arabayla giderken pencereden çöp atmayalım. Temiz bir gelecek için herkesin sorumluluk alması gerekir" diye konuştu

Büyükşehir Belediyesi, Aras’la sahilde farkındalık oluşturdu

11 yaşındaki genç fenomen Aras Kayretli, kampanyayı başlatmasının sebebini aktararak, bu yolculuğa nasıl başladığını anlattı. Kayretli, "Annem sabahları yürüyüşe çıkıyordu ve ben de ona eşlik ediyordum. Akşamları etrafa dağılan çöpleri görünce, böyle bir sosyal medya hesabı kurmak geldi aklıma. Tüm kurumların, böyle bir etkinliğe sahip çıkmasını isterim. Benim yaşıtlarımın hepsi bunu yapabilir. Amacım sadece sosyal medya hesabı kurmak değildi. Amacım; orman yangınlarına da dikkat çekmek ve etrafa dağılan çöpleri toplayabilmek" dedi.