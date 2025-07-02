Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesi’nde bugün öğle saatlerinde başlayan arazi yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. Yangının hızla yayılması bölgede endişeye neden oldu.

Yangına ilk müdahaleyi Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaparken, alevlerin büyümesi üzerine takviye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Gediz Belediye İtfaiyesi, Yenikent İtfaiyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri de katıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen alevlere karşı canhıraş bir mücadele verilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de gerekli önlemler alınıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, yetkililer söndürme çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.