Kütahya’nın Gediz ilçesinde baharın müjdecisi olan doğanın uyanışıyla birlikte sürüngenler de hareketlenmeye başladı. Özellikle ilçenin ağaçlık ve sulak alanlarında yılanların görülmeye başlanması üzerine Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, son olarak Sanayi Bölgesi’nde bir depoya giren yılanı başarılı bir operasyonla yakalayarak doğal ortamına geri bıraktı. Aynı gün içerisinde Muhipler Mahallesi’nde ikamet eden Ş.Ö.’nün evine giren bir diğer yılan da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde yakalanarak doğaya salındı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli Olunmalı

Gediz Belediyesi itfaiye yetkilileri, bahar aylarında sürüngenlerin doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülebileceğine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle ağaçlık ve sulak alanlarda daha dikkatli olmaları, yürüyüş yaparken veya çalışırken çevrelerini kontrol etmeleri önemle vurgulandı.

Yetkililer, yılan veya benzeri bir sürüngenle karşılaşılması durumunda panik yapmadan uzak durulması ve kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür durumlarda derhal Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerektiği ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin, gerekli donanım ve uzmanlıkla olay yerine intikal ederek güvenli bir şekilde müdahale edeceği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması, muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.