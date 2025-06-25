Şanlıurfa’da 2 kardeşin 6 saat süren tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Mahalleliyi canından bezdiren kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan 2 kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. 20.30 sıralarında başlayan kavga, gece 02.30’a kadar devam etti. Kavga sırasında taraflardan birinin eline silah alarak havaya ateş açması, mahallede panik ve korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, tarafları bölgeden uzaklaştırmak için dakikalarca dil döktü. Alkollü olduğu öne sürülen şüpheli, uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.

Mahalleliyi canından bezdiren kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.