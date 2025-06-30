İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 56 bin 531’e, yaralananların sayısı 133 bin 642’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yoğun saldırılarına devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarında 28 Filistinlinin öldürüldüğü, 223 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, enkaz altında ve sokaklarda halen çok sayıda mağdurun bulunduğu ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı kaydedildi. İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ise 6 bin 203 kişinin öldüğünü, 21 bin 601 kişinin de yaralandığını bildiren Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 56 bin 531’ye, yaralı sayısının ise 133 bin 642’ye yükseldiğini aktardı.