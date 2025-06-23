İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği yoğun saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 998’e, yaralı sayısı 131 bin 599’a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayılarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, son 24 saat içinde hayatını kaybeden 39 ve yaralanan 317 kişinin Gazze Şeridi’ndeki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda Filistinlinin İsrail’in saldırıları sonucunda enkaz altında ve yollarda kaldığını, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmakta zorlandığını aktaran Sağlık Bakanlığı, ayrıca son 24 saat içinde insani yardım malzemeleri dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail’in müdahaleleri sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 136 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu sayılarla birlikte yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 467’ye, yaralananların sayısı 3 bin 602’ye yükseldi. İsrail’in 18 Mart 2025 tarihindeki tek taraflı ateşkes ihlalinden bu yana 5 bin 685 kişi hayatını kaybettiğini, 19 bin 518 kişi yaralandığını aktaran bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 55 bin 998’e, yaralı sayısının ise 131 bin 599’a çıktığını bildirdi.