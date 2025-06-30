Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan orman yangınında gözetleme kulesinde görevli personelin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler kulenin etrafını sararken kuledeki personel bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştı. Bir kaplumbağa ise orman memuru tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Gazipaşa’da Beyobası Mahallesi Sanayi Küme Evleri arkasında sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, Karadağ üzerinden Kızılin ve Selinus Sahili yönüne ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği alanlardan biri de Karadağ’ın zirvesindeki orman gözetleme kulesi oldu. 3 saatte kontrol altına alınan orman yangını esnasında, Karadağ Mevkii’ndeki orman gözetleme kulesinde görev yapan personelin yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alevlerle burun buruna geldiler

Yangının hızla yayıldığı anlarda, kulede görevli personel büyük tehlike atlattı. Alevlerin etrafı sardığı anlar, kuledeki görevli bir personelin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, duman ve alevlerin kule çevresini kuşattığı, personellerin tahliye için uygun anı beklediği görüldü. görevliler alevlerin ilerlemesi üzerine kuleden ayrılıp güvenli bölgeye geçti. Bir süre sonra alevlerin yaklaştığı kule ise ekiplerin söndürme çalışması sonucu yanmaktan kurtarıldı.

Kaplumbağayı alevlerin arasından kurtardı

Yangın sırasında ise bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı. Orman muhafaza memuru Mehmet Nacar, alevlerin arasından geçerken yerde bir kaplumbağa fark etti. Nacar, kaplumbağayı elleriyle alarak yangın alanından uzaklaştırdı ve ona su içirdi. Doğal yaşamdan koparılmayan kaplumbağa, daha sonra güvenli bir alanda yeniden doğaya salındı.