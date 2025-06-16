GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen, rüzgarın etkisi ile yayılan anız yangınında bin 650 dönüm alan yanarak kül olurken organize sanayi de bulunan fabrikalar büyük tehlike atlattı.

Her yıl yapılan uyarılara rağmen meydana gelen yangınlarda binlerce dönüm kül olurken bu yılda aynı alan yanarak kül oldu. Bir çok canlı ve meyve ağacı da zarar gördü. Yangını duyan hayırsever vatandaşlar alana gelerek yangında görevli kişilere ayran ikram etti.

Bu son yangınlarda Fevzipaşa ve Organize sanayi çevresinde meydana gelen yangında toplam bin 650 dönüm anız onlarca meyve ve zeytin ağacının yanı sıra bir çok canlı zarar gördü. Olay yerine Kaymakamlık yetkilileri, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı gelerek yangını takip ederek yetkililerdin bilgi aldı. Fevzipaşa ve organize sanayi bölgesinde toplamda 44 aracın görev aldığı yangında Bin 650 dönüm anız, onlarca meyve ve zeytin ağacı yanarak zarar gördü. Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye İtfaiye ekipleri, Orman işletme Şefliği ekipleri, belediye ve güvenlik güçlerinin araç ve personel desteği ile çıkan yangın 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.