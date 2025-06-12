GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anız yangınına erken müdahale ile facianın önüne geçildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi merkez Beyler Mahallesi sınırlarında bulunan organize sanayi bölgesi çevresinde meydana gelen anız yangını yürekleri ağıza getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman işletme Şefliği ekipleri, belediye ve güvenlik güçlerinin araç ve personel desteği ile çıkan yangın 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Toplamda 22 aracın görev aldığı yangında 300 dönüm anız, 40’a yakın zeytin, 50’ye yakın çeşitli türden ağaç yanarak kül oldu. Hastane kavşağı ile Fevzipaşa kavşağı arasındaki yol güvenlik amaçlı bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın ile alakalı soruşturma başlattı.