Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emekliler Lokali, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte, bu tema kapsamında hayata geçirilen lokal, eski Öğretmenevi binasının bulunduğu alanda emeklilerin kullanımına açıldı.

Uygun fiyatlarla hizmet veren ve şehrin merkezinde konumlanan Emekliler Lokali, 65 yaş üstü vatandaşların yeni sosyal buluşma noktası haline geldi.

65 yaş üstü emeklilere menüde yüzde 50 indirim

Toplam 6 bin 400 metrekarelik alanda inşa edilen lokal, 5 bin metrekarelik açık bölümüyle doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Çınar ağaçlarının gölgesinde oturma alanları, GBB Kültür AŞ’nin yayınlarının yer aldığı bir kütüphane, Osmanlı tarzı havuz, gül bahçesi ve ferah dinlenme alanlarıyla emekliler için keyifli bir yaşam alanı oluşturulmuş durumda. Lokal, sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 65 yaş üstü emekliler ise menüde yüzde 50 indirimden faydalanabiliyor.

"Emekliler rahatlıkla geliyor, burada oturuyor, vaktini geçiriyor"

Emekli teknisyen Ziya Uran, "Burası eskiden Öğretmeneviydi. İnanın gidecek yer bulamadık. Çünkü kahveyi sevmiyorum. Çok insan da emekli. Oyun oynamıyor, kahveyi sevmiyor. Gidecek yer bulamıyor. Şimdi huzur içerisindeler, hepsi oturmuş sohbet içinde rahatlar. Onun için Fatma Hanım’a, Büyükşehir’e, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrin merkezi. Emekli rahatça geliyor buraya. Emekliler rahatlıkla geliyor, burada oturuyor, vaktini geçiriyor. Eğer bir ihtiyacı varsa da çarşı ayağının dibinde, onu da alıp çekip gidiyor adam evine. Bundan mutlu bir şey olamaz. Fiyatlar çok ucuz. Büyükşehir Belediyesi burayı yaparken de çevre düzenlemesine dikkat etti. Çevre düzenlemesi çok güzel" dedi.

"Biz emekliler için çok bulunmaz bir yer"

Emekliler Lokali’nden faydalanan Mehmet Kut, "Biz emekliler için çok bulunmaz bir yer. Yapanın yaptıranın eline sağlık. Şimdi emeklilerin birçoğu iş güç yapmayan, barınacak, eğlenecek yer olmadığı için bu tür yerler çok bulunmadık bir şey. İyi bir şey yani. Şurada gelir iki üç arkadaş, mazisinden, geçmişlerinden bahsederler. Bir hoş sohbetle vakit geçirirler. Zaten başkanımızın da yapmış olduğu icraatların hiçbiri kötü değil ki. Bu Antep’imize en büyük hizmeti yapan başkanımız. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün belediye başkanları bunun yapmış olduğunu onda birini yapmadı. Gençlerimiz de yaptılar, ihtiyarlarımız da yaptılar, engellilerimiz de yaptılar. Saymayla bitiremem ki. Allah kendinden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Üç beş arkadaşla gelip şurada oturup günümüzü geçirmek bizim için çok iyi bir şey"

Bilal Aksu, "Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Güzel, havalı yer. Yine gelmek isteriz her zaman. Üç beş arkadaşla gelip şurada oturup günümüzü geçirmek bizim için çok iyi bir şey" diye konuştu.