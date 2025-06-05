Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Garnizon Komutanı Şahin, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya iadeiziyaret gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede, üniversitenin şehre sağladığı katkı ve kamu kurumlarının iş birliği içerisinde olmasının önemi vurgulandı. Albay Şahin, misafirperverliğinden dolayı Rektör Akkaya’ya teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Akkaya ise yakın ilgileri ve nazik ziyaretleri için Albay Şahin’e teşekkürlerini ifade etti. Görüşme fotoğraf çekimi ile sona erdi.