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Mersin’de elektrikli otobüs dönemi: Vatandaşlardan tam not
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 8 aydır kent içi ulaşımda hizmet veren elektrikli otobüsler, sessizliği, konforu ve çevreci özellikleriyle vatandaşlardan tam not aldı.
08.09.2026 - 14:56
Yayınlanma
08.09.2026 - 14:59
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