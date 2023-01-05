Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, ‘Çocuğa Cinsel İstismar’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüpheli İ. Ö. yakalandı.

26 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı,

26 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı,

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