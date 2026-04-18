Edirne'de Plevne ve 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, hayal dünyalarını satırlara dökerek anlamlı bir projeye imza attı. Minik yazarların kaleme aldığı hikaye kitaplarının satışından elde edilecek gelir, Filistinli akranlarına bağışlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında, sınıf öğretmeni Bahar Nergis Baran'ın teşvikiyle serbest etkinlik derslerinde yazılan hikayeler kısa sürede büyük ilgi gördü. 'Bulutların İçindeki Sır', 'İyiliğin Sırrı', 'En Güzel Hayal', 'Gizli Geçit' ve 'Meraklı Dostlar' isimli kitaplar, çocukların isteğiyle bir yardım kampanyasına dönüştü. Söğütlü Bahçesi'nde kurulan standa ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği görüldü