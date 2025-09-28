Gençlere girişimcilik bilincini erken yaşlarda kazandırmayı hedefleyen ve lise öğrencilerinin yenilikçi iş fikirleri geliştirmesine imkan tanıyan Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, önümüzdeki sezondan itibaren Akdeniz Bölgesi’ne açılıyor.

Mersin’de 2015 yılında başlayan ve geçen yıl tüm ilçeleri kapsayan yarışma, 2025-2026 sezonunda Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 8 ili içine alacak.

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Üniversitesi desteğiyle düzenlenen yarışmanın 2025-2026 Tanıtım Toplantısı ve 2024-2025 Ödül Töreni Mersin’de gerçekleştirildi. Lansmana, MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Kemal Burçin Köksal, HABİTAT Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan Ege, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Burğut, Mersin Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan ve proje sahibi öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Nantec takımı birinci olurken, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Can Suyu takımı ikinci, 75. Yıl Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Sustainband takımı ise üçüncü oldu.

MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, ’Fikir Otobüsü’nün Mersin sınırlarını aşarak bölgesel bir proje haline geldiğini vurgulayarak, "Gençlerin hayallerini girişimciliğe dönüştürmeyi öğrenmesi bizim için gurur kaynağı" dedi.

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kemal Burçin Köksal ise hedeflerinin girişimciliği yalnızca bölgesel değil, tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu belirterek, "Geleceğin ekonomisini gençlerin fikirleri şekillendirecek" ifadelerini kullandı.