Hatay’ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarparak yan yatan Fiat Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’nde yaşandı. Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA