1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yılı Fethiye’de kortej yürüyüşü, deniz gösterileri ve heyecan dolu yarışmalarla kutlandı. Yağlı direkten bayrak kapma yine en çok ilgi gören etkinlik oldu.

Fethiye’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Beşkaza Meydanı’ndaki kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Fethiye limanında düzenlenen yarışmalar ve gösterilerle devam etti. Gün boyunca süren etkinliklerde özellikle yağlı direkten bayrak kapma yarışması vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği anlardan biri oldu. Ayrıca 100 ve 200 metre yüzme yarışmaları, kovalı kürek çekme yarışması ile jetski ve sörf gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Renkli görüntülerin olultuğu etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.