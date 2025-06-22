Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri, festivalleri aratmadı. Yaklaşık 600 kilogram kavurma ve pilavın dağıtıldığı bayramda izdiham yaşandı.

Bolu’nun merkeze bağlı Yazılar köyünde geleneksel Hacet Bayramı yoğun katılımla kutlandı. Köy muhtarı Mehmet Akşit öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 500 kilogram et ve 600 kilogram bulgur kullanılarak dev kazanlarda hazırlanan yemekler yüzlerce kişiye ikram edildi. Traktör kasalarına konularak köy meydanındaki çayırlık alanda dağıtılan pilavlar, tepsilerle vatandaşlara ulaştırıldı. Geleneksel bayram havasında geçen etkinlikte panayır alanı kuruldu. Dondurmacılardan tuhafiye tezgâhlarına, sebze-meyve satıcılarından çocuk eğlencelerine kadar birçok unsurla köy meydanı şenlendi. Vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de ikramlardan faydalandı. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde minik boydan başpehlivana kadar birçok pehlivan er meydanına çıktı. Kıran kırana geçen müsabakalarda dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.

Aşçı İmdat Akdede, "Sabah saat 04.30’da başlayıp 500 kilogram et ve 600 kilogram bulgur pişirdik. Yiyenlere afiyet olsun" dedi.