Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir’i 4-1 mağlup etti ve dış sahada üst üste 4. maçında galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir’i 4-1’lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın’dan geldi. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş’a mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, 1 maç aranın ardından galibiyet yaşadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sezon dış sahada 17 maçta 40 puan topladı. Sarı-lacivertliler golsüz berabere kaldığı Galatasaray maçından sonra çıktığı 4 dış saha maçında hanesine 3’er puan yazdırdı. Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında kazanan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla birlikte 4 maçlık seri yakaladı.

Fenerbahçe, gelecek hafta evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.

Livakovic penaltıda izin vermedi

Müsabakanın 18. dakikasında Sofyan Amrabat’ın ceza sahasında Krzysztof Piatek’i düşürmesi sonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. Piatek’in kullandığı penaltı atışında kaleci Dominik Livakovic sağına yatarak topu kurtarmayı başardı. Livakovic, 90+1. dakikada kalesinde golü gördü.