İstanbul Fatih’te yağmurun da etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sirkeci istikametine seyir eden Sezai İ. idaresindeki 34 SEZ 06 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Melih G. kontrolündeki 06 BP 8016 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç ise, Kumkapı durağında yolcu iniş-binişi için duran Akan A. kontrolündeki 34 HO 2036 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Melih G.’nin eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluşurken, trafik polis ekiplerince kontrolü şekilde ilerledi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.