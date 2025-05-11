Antalya’da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç refüjdeki bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazanın ardından taraflar arasında "Kim haklı" tartışması yaşandı.

Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Raşit K.’nin kullandığı 07 LT 740 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet Ç.’nin kullandığı 44 ADT 627 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sağ şeritten sol şeride savrulan ve refüjdeki çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabilen otomobilde bulunanlar, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

"Kim haklı" tartışması yaşandı

Kazanın ardından olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınları ile kamyon şoförü arasında kazanın nasıl meydana geldiği konusunda sık sık gerginlikler yaşanırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesini olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Refüjdeki çelik bariyerlerin üzerine çıkan otomobil bir bölümünün yolda kalması nedeniyle D-400 Karayolu’nda Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden araçlar için tehlike oluşturdu. Yolun trafik ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek otomobilin çekici ile olduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.