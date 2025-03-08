Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 80 yaşındaki adam bir anda yere yığıldığı evinin yanında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi Seydim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Şengün, evinin yanında bir anda yere yığıldı. Şengün’ü yerde hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 80 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Necmettin Şengün, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir’e gönderilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.