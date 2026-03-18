Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi artan tatlı talebi nedeniyle ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin üretim alanları, kullanılan malzemeler ve saklama şartları detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimler kapsamında özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalışanların kişisel temizlik standartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uygunlukları incelendi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Zabıta ekipleri ayrıca bayram yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde Kepez Belediyesi'ne bildirimde bulunmaları istendi.