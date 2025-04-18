Sadece serum ve enjeksiyon hizmetinden ibaret olmayan sadece Sağlık Bakanlığı ruhsatlı merkezlere verilen yetkiyle yasal olarak yapılan evde bakım hizmetinin sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde birçok olumlu etkisi bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 2024 itibarıyla 65 yaş üstü nüfus oranı yüzde 10,8’e ulaşırken, kronik hastalıklar ve engellilik nedeniyle evde bakım ihtiyacı artıyor.

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı firmalarca sunulan profesyonel evde sağlık ve bakım hizmetleri, bu süreçte kritik önem taşıyor. Evde bakım, hastaların hastaneye gitmeden kendi ortamlarında tıbbi tedavi, hemşirelik, rehabilitasyon ve yaşam desteği almasını sağlıyor.

Medical Center Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Mesul Müdürü Dr. Tayyar Vardar, evde bakımın sağlığı korurken yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini kaydetti. Sadece serum ya da enjeksiyon değil; yara takibi, ilaç yönetimi, fiziksel ve psikolojik destek gibi çok yönlü bir süreç olduğunu ifade eden Vardar, hastanelerin kronik hastalığı olan, yatağa bağımlı veya yaşlı bireyler için sürekli bakım sunmakta zorlandığına vurgu yaparak, evde bakımın avantajlarının daha az enfeksiyon riski, düşük maliyet, yüksek konfor ve aileyle ortak karar alma imkânı olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası evde bakımın hastaneye tekrar yatış oranını yüzde 40 azalttığını ifade eden Dr. Vardar, demans hastaları evde bakım ile bilişsel gerilemeyi yüzde 30 daha geç yaşadığını, evde yara bakımının iyileşme süresini yüzde 35 kısalttığını ve evde IV antibiyotik tedavisi, komplikasyon riskini yüzde 60 düşürdüğünü kaydetti.

Dr. Vardar, evde bakımdan en çok fayda sağlayacak grupları demans ve alzheimer hastaları, ameliyat sonrası hastalar, yatağa bağımlı bireyler, yara bakımı ihtiyacı olanlar, kanser hastaları ve evde tedavi gerektirenler olarak sıraladı.