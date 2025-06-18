Adana’da vatandaşların deyimiyle "ölüm kavşağı" olarak bilinen Mavi Bulvar’daki virajda esnaf, kanala düşen araç içindekileri kurtarmak için dükkanında can simidi bulunduruyor.

Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar, vatandaşların deyimiyle "ölüm kavşağı" haline geldi. Özellikle sulama kanalının yanından geçen noktada neredeyse her hafta bir kaza meydana geliyor. Durumdan rahatsız olan bölge esnafı, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor. Dükkanlarına can simidi asan esnaf, bugüne kadar onlarca kişiyi ölümden kurtardı. Bulvarda esnaf olan Hakkı Örs, sık sık yaşanan kazalara dikkat çekerek yetkililere şu çağrıda bulundu:

"15 günde bir burada kaza meydana geliyor. Bu kazalar dolayısıyla bizi de rahatsız ediyor. Buradan sulama kanalına uçuyorlar. Bizler de can simidi bulundurmak zorundayız. En az 4 kişiyi burada kurtardık. Yetkililere sesleniyoruz, buraya bir çözüm bulsunlar."

Mahalle sakinlerinden Emine Gürgen de kazaların sadece gündüz değil, gece saatlerinde de devam ettiğini belirterek, "Ben buradan 6 yıl önce ev aldım, devamlı kaza oluyor. Bir önlem alınmasını istiyorum. Geceleri dahi sulama kanalına düşüyorlar. Gece sakin olduğu için düştüklerini kimse göremiyor. Ben gördüklerimi hemen ihbar ediyorum. Hemen hemen her hafta kaza oluyor. Dün akşam bile kaza oldu. Araç içinden çıkamayabilir ve ölebilirdi" dedi.

Esnaf ve mahalleli, Mavi Bulvar’da yaşanan kazaların artık rutin hale gelmesinden endişe ederek kalıcı çözümler alınmasını talep ediyor.