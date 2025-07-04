Eskişehir’de polisin 6 aylık çalışması sonucunda ’Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini’ suçlarına yönelik operasyonda, 7 masaj salonu ve 4 ikamette yakalanan 18 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında titiz bir çalışma yürütüldü. Ekiplerin eş zamanlı olarak il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında meydana gelen Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini suçlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 masaj salonu ve 4 ikamette aramalar yapıldı. Çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 18 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliye sevk edildi.