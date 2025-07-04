ATSO, Akdeniz Üniversitesi’nden özel ödül aldı. Başkan Hacısüleyman, "Proje Pazarı, Antalya’da iklim krizine karşı geliştirilen teknolojilere zemin hazırlayan öncü bir platform haline geldi" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) iş birliğiyle ilk kez düzenlediği ATSO - Antalya OSB Proje Pazarı etkinliğiyle, Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen 2024 Çevre Hizmet Ödülleri Antalya Ölçeği Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 27 yıldır verilen ödül kapsamında, ATSO’nun sürdürülebilirlik, çevresel çözümler ve iklim teknolojileri alanlarında yürüttüğü çalışmalar ödüle değer görüldü.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Proje Pazarı’nın Antalya’da iklim krizine karşı geliştirilen teknolojilere zemin hazırlayan öncü bir platform haline geldiğini belirterek, ödülün kente, girişimcilik ekosistemine ve yatırımcı girişimci eşleşme faaliyetlerine yeni bir vizyon kazandırdığını vurguladı.

"Antalya’mızda bir ilki gerçekleştirdik"

28-29 Şubat 2024 tarihlerinde ATSO’da gerçekleştirilen ve bin kişinin ziyaret ettiği 1. ATSO - Antalya OSB Proje Pazarı etkinliğinde, Antalya’da iklim krizine dikkat çektiklerini kaydeden Başkan Yusuf Hacısüleyman sözlerini şöyle sürdürdü;

"Antalya’da iklim krizine yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir adım attık. Ülkemizin dört bir yanından başvuran girişimciler arasından seçilen otuz teknoloji girişimcisi, yüksek katma değerli ve yatırıma hazır prototipleri ile etkinliğimizde yer aldı. Katılımcıların ‘Teknoloji Zirvesi’ olarak tanımladığı bu organizasyonumuzda, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, döngüsel ekonomi, yeşil üretim ve iklim teknolojilerini üyelerimiz ile buluşturduk. Etkinliğimizde öncelikli hedefimiz, ürünlerini geliştirmiş girişimciler ile üyelerimizi doğrudan bir araya getirerek, yatırıma dönük iş birliğini oluşturmak."

"Girişimcilerimiz yatırım turunda"

ATSO - Antalya OSB Proje Pazarı’nın doğrudan iklim krizine karşı teknoloji geliştirme ve üretme faaliyetlerine yönelik olduğunu ifade eden Başkan Hacısüleyman, "İklim krizine yönelik iyi uygulama örneklerinin artması, iklim ve çevre teknolojisinde yatırımların çoğalmasını hedefliyoruz. Genç girişimcilerimize mentörlük çalışmalarımız devam ediyor. Proje pazarı etkinliğimizde ödül alan dokuz girişimcimiz ulusal ve uluslararası yatırım turuna çıktılar. Enerji sektöründen bir girişimcimiz 100 bin dolarlık yatırım aldı; toplamda üç girişimcimiz ölçek büyütme aşamasına ulaştı" dedi.

"Çevreye duyarlı örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara da değinen Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim krizine yönelik faaliyetlerimizi uluslararası ekosistem ile uyumlu olarak, yaygın etkisi yüksek, çevresel, toplumsal ve ekonomik katma değer oluşturacak şekilde planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Odamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ı güneş panelleriyle karşılanıyor. Böylece yılda 248,45 ton karbon salınımını engelliyor, 731 ağacın kesilmesinin önüne geçiyoruz. Ayrıca Serik ilçemizde 10 bin ağaçlık bir ormanlık alan oluşturarak karbon ayak izimizi 14 kat oranında dengelemiş olduk. Sürdürülebilir Kalkınma Planları, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planları ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mevzuat ve gerekliliklerin uygulanması için üyelerimizi çalıştay, seminer ve zirve gibi etkinliklerle bilgilendiriyoruz."

"Uluslararası yatırımcıların da katılacağı ikinci etkinlik yolda"

Başkan Hacısüleyman, proje pazarının devamı niteliğinde ikinci etkinliğin de hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Gelen talepler doğrultusunda, bu yıl ulusal ve uluslararası yatırımcıların, melek yatırım ağlarının da yer alacağı yeni bir formatla etkinliğimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Amacımız, üyelerimizin yeşil teknoloji geliştirmede söz sahibi olmalarını sağlamak" dedi.

"TR61 Bölgesi’nde tek uygulayıcı biziz"

Yusuf Hacısüleyman, TR61 Bölgesi’nde TÜBİTAK TEYDEB 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü Programı’nın tek uygulayıcısı olduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

"2025 yılı itibarıyla imalat sektöründe faaliyet yürüten üyelerimize yeşil dönüşüm ve üretim kapsamında mentörlük faaliyetleri sunmaya başlayacağız. Hedefimiz, sürdürülebilir üretim ve ihracat vizyonuyla yeşil teknoloji geliştirme alanında ülkemizi küresel ölçekte rekabetçi hale getirmek."

"ATSO’dan yeşil teknolojilere mentörlük desteği"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık bir yıldır üyelerine yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve akıllı teknolojiler alanlarında mentörlük hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Hacısüleyman, "Kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hibe, teşvik ve kredi imkânları hakkında üyelerimize rehberlik ediyoruz. Özellikle iklim teknolojileri alanında yatırım yapmak ve teknoloji dönüşümünü sağlamak isteyen firmalarımıza destek sağlıyoruz. Bu alanlarda desteklerden faydalanarak yatırım yapan firma sayısının artması bizler için sevindirici. ATSO olarak, üyelerimizin sürdürülebilir üretim ve çevre dostu teknolojilere geçiş süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Akdeniz Üniversitesi’nden bu ödülü almak onur verici"

Başkan Hacısüleyman, Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür ederek ödülü almanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.