Eskişehir Taraftarlar Birliği Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, her türlü imkanla Eskişehirspor'un yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, çok kıymetli taraftarlarımızla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Eskişehirspor'un böylesine güçlü ve vefalı bir taraftara sahip olmasının gurur verici olduğunu belirten Vali Yılmaz, kalpleri ve yürekleriyle takımın yanında olduklarını söyledi. Eskişehirspor'un şehre yakışır şekilde yeniden zirvelere çıkacağına inandığını dile getiren Yılmaz, her türlü imkanla kulübün yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, en büyük desteğin her zaman taraftarlardan geldiğini ve gösterdikleri fedakârlık ile gayretin takdire şayan olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı temenni ederek tüm katılımcıların bayramını şimdiden kutladı.

Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ve Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da katıldı.