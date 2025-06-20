Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parkları modern ve güvenli bir görünüme kavuşturuyor. Belediye personeli için eski belediye bahçesinde de özel bir peyzaj çalışması yapıldı.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda büyük bir yenileme çalışması başlattı. Çocuk oyun grupları değiştiriliyor, spor alanları bakımdan geçiriliyor, kauçuk zeminler yenileniyor, çim biçimi ve tırpan çalışmaları ile alanlar temizleniyor. Parklara yeni mevsimlik çiçekler dikilerek estetik görünüm artırılıyor. Ayrıca saha telleri, duvarlar, oturma grupları ve ferforje korkuluklar da onarılıp boyanıyor.

Yenileme çalışmalarının bir diğer ayağı ise eski belediye bahçesinde yapıldı. Belediye personelinin dinlenmesi ve rahat etmesi için peyzaj çalışmaları tamamlandı; çimler serildi, ağaçlar dikildi, oturma alanları yenilendi.

"Parklarımızı hem çocuklarımız hem de aileler için yeniliyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Peyzaj Mimarı Esra Işık şu açıklamalarda bulundu:

"Amacımız Esenyurt halkına daha konforlu, daha güvenli parklar sunmak. Oyun grupları, spor aletleri, zemin kaplamaları, sulama, budama, çiçek dikimi gibi birçok işi aynı anda yürütüyoruz. Özellikle yangın riski taşıyan alanlarda tırpan çalışmalarını artırdık. Havuz temizliği ve motor bakımları da programlı şekilde yapılıyor. Belediye bahçesinde de peyzaj düzenlemesi yaparak personelimizin daha keyifli vakit geçireceği bir alan oluşturduk."