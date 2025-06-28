Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen, maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep’te pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı Gaziantep’te pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA