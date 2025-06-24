Erzurum’da bir inşaatta meydana gelen yangın bir anda büyüyerek itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Fazilet Sokak’ta bir inşaatta kullanılan kereste ve inşaat malzemeleri henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde tutuştu. Yükselen alevler ve duman bir anda çevreyi sarmaya başladı. Yangınına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organize itfaiye ekipleri müdahale etti. Önce alevleri söndüren ve yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangından etkilenen bir prefabrik kulübe de kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.