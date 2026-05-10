Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve beraberindeki heyet, Anneler Günü kapsamında şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe ile Erzurum'da 21 yıldır polis gazisi oğluna büyük bir fedakârlıkla bakan anne Olcay Özonur'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelere, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in selamları iletildi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, şehit yakınları ve gazilerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, Anneler Günü'nde bu ailelerin yanında olmanın kendileri için büyük bir sorumluluk ve vefa görevi olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Kadın Meclisi heyeti, şehit ailesi ve gazi ailesiyle yakından ilgilenerek Anneler Günü'nü kutladı. Ailelere çeşitli hediyeler takdim eden heyet, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin yakınlarının ve gazilerin toplumun en kıymetli emanetleri arasında olduğunu vurguladı. Programın en duygusal anlarından biri ise gazi polis memuruna Türk bayrağı takdim edilmesi sırasında yaşandı. Kendisine hediye edilen bayrağı gören gazi polis memuru, duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ziyarette bulunanlar da bu anlamlı an karşısında büyük duygu yaşadı.

Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'ye de Kadın Meclisi adına hediye takdim edildi. Heyet, şehit ailelerinin emaneti olan yakınlarının her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Anneler Günü'nün yalnızca bir kutlama günü değil; fedakârlığın, vefanın ve minnetin hatırlandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

Şerbetçioğlu, şehit yakınları ve gazilerin hiçbir zaman unutulmadığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların fedakâr ailelerine borçluyuz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in ve Erzurum Kent Konseyi Başkanımız Sayın Hüseyin Tanfer'in selamlarını ailelerimize ilettik. Anneler Günü vesilesiyle şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Onlara olan vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz ancak bu ziyaretlerle gönül bağımızı diri tutmaya gayret ediyoruz.'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe, Anneler Günü'nde hatırlanmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Böylesi özel günlerde yanımızda olunması bizlere güç veriyor. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılması, ailelerimizin unutulmaması bizim için çok kıymetli. Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Polis gazisi oğluna 21 yıldır büyük bir sevgi ve sabırla bakan anne Olcay Özonur ise ziyaretin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, 'Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Anneler Günü'nde kapımızın çalınması, hatırlanmak ve değer görmek bizler için çok anlamlı. Evladım için gösterilen bu vefa ve verilen bayrak bizi çok duygulandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.' diye konuştu.

Gazi polis memuru ise kendisine takdim edilen Türk bayrağı karşısında büyük duygu yaşadı. Kısa bir teşekkürde bulunan gazi polis memuru, 'Unutulmadığımızı görmek çok güzel. Teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Kadın Meclisi üyeleri, ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet ederek şehit yakınları ve gazilerin toplumun ortak değeri olduğunu belirtti. Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.