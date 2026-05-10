Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Dernek binası önünde gerçekleştirilen açıklamada, engelli bireylerin yaşadığı temel sorunlara dikkat çekilerek, sosyal politikalarda yardım temelli değil, hak temelli yaklaşımın esas alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe tarafından yapılan açıklamada, engelli bireylerin toplumun eşit ve hak sahibi yurttaşları olduğu ifade edildi. Efe, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ortez, protez, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı ve diğer tıbbi malzemelerin lüks değil, hayati gereklilik olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin mevcut haklarının korunması gerektiğine dikkat çeken Efe, emeklilik haklarına erişimde yaşanan güçlükler, ÖTV muafiyetindeki kısıtlamalar, 2022 sayılı yasa kapsamındaki desteklerin yetersizliği ve evde bakım hizmetlerinde yapılan değişikliklerin engelli bireyleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Açıklamada, sosyal devlet ilkesinin engelli bireyleri yardıma muhtaç hale getirmek değil, bağımsız ve eşit bireyler olarak güçlendirmek olduğu vurgulandı. Efe, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerin eksiksiz uygulanması, kazanılmış haklara yönelik geriye gidişlerin durdurulması ve tıbbi malzemelere erişimin tam ve sürdürülebilir şekilde sağlanması çağrısında bulundu.

'Yardım temelli değil, hak temelli sosyal politikalara ulaşmak dileğiyle' ifadelerine yer verilen açıklamada, sorunun engelli bireylerde değil, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak şartların yeterince oluşturulmamasında olduğu kaydedildi.

Program, engelli bireylerin haklarına yönelik farkındalık oluşturulması ve çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi çağrısıyla sona erdi.