Erzurum Şehir Hastanesi’nde bir ilk gerçekleşti ve başka bir şehirde bulunan lösemi hastası çocuğa nakledilmek üzere bağışçıdan kök hücre alındı.

Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre nakli son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ancak Türkiye’de kök hücre toplanması işlemi her şehirde yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay bununla alakalı 2014 yılında bir çalışma yaptı, kök hücre toplanması ile alakalı merkezlerin sayısının artırılması için girişimlerde bulundu. Erzurum’da bu anlamda bir ilk yaşandı ve ilk defa Şehir Hastanesi’nde kurulan sistemle, ismi saklı tutulan bir bağışçıdan kök hücre alındı.

İl bağışçıdan kök hücre alındı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Türkiye’de kök hücre toplamanın 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını ifade ederek, "Bu işlem büyükşehirler başta olmak başka şehirlerdeki merkezlerde yapılıyordu. Bağışçıların da bu şehirlere gitme zorunluluğu vardı. Nakil işlemleri başta olmak üzere meşakkatli ve zor bir işlem istiyor. 2025 yılı itibariyle Bakanlığımız, Erzurum Şehir Hastanesi ve Erzurum Kızılay Şubesi’ni bununla alakalı yetkilendirdi. Böylece hastanemizin Transfüzyon Merkezi’nde bir alan açarak, bağışçılarımızdan kök hücre toplamaya başladık. İlkini de gerçekleştirdik. Sırada yedi hastamız var. Şu anda bağışçımızdan alacağımız kök hücre bir başka şehrimizdeki çocuğuma nakledilecek. Bu bilgiler tamamen saklı tutuluyor. İlk adımı hastanemizde attık ve Kızılay devamını getirecek" dedi.

"Artık bölgede toplama yapılacak"

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer, Sağlık Bakanlığı ile 2014 yılında bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Kök hücre nakli alakalı bağışçı bulmak, kök hücreyi toplamak ve hastaya nakledilmesi ile alakalı üç önemli aşama var. Akraba dışı kök hücre nakli ülkemizde çok sıkça yapılan bir uygulama değildi. Bu elbette büyük bir eksiklikti. Şu anda bir havuz oluşturuldu. Bağışçılarımızla alakalı tam bir gizlilik ve güvenlik sistemi geçerlidir. Daha önce bizim bölgemizde de eşleşen bağışçılar uzak merkezlere gitmek zorunda idi ve bir takım zorluklar, sorunlar çıkabiliyordu. İnsanların yaşadığı şehirlerde toplama merkezi olması işleri kolaylaştırıyor. Erzurum Şehir Hastanesi bu anlamda her türlü donanıma ve teknoloji sahip. Artık Erzurum ve bölge için kök hücre toplama işlemini Erzurum’da rahatça yapabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.