Erzurum-Pasinler karayolu yolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Paşapınarı mevkiinde meydana gelen kazada, Pasinler istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan 25 LH 908 plakalı kamyonetin sürücüsü, kavşaktan sola dönmek istediği sırada aynı yönde arkasından gelen 25 AEZ 343 plakalı binek otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak takla attı ve refüj üzerine yan yatarken, yol kenarındaki bir direği de devirdi. Kazaya karışan binek otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken, binek otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.