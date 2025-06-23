Erzincan’ın doğal alanları daha düzenli, işlevsel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından Girlevik Şelalesi ve Otlukbeli Kırmızı Gölü için hazırlanan yeni projelerle hem doğanın korunması hem de ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Girlevik Şelalesi yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Erzincan’da yerli ve yabancı ziyaretçilerin sıkça tercih ettiği Girlevik Şelalesi’nde kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı. Mevcut piknik alanları ve çevresi yeniden ele alınarak restoran, otopark, karşılama merkezi, seyir noktaları ve daha düzenli dinlenme alanları tasarlandı. Yapılacak bu çalışmalarla alanın hem bakımı kolaylaşacak hem de ziyaretçiler için daha estetik ve kullanışlı bir ortam oluşacak. Bu kapsamda proje Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.

Otlukbeli Kırmızı Gölü turizme kazandırılıyor

Dünyada benzeri olmayan doğal yapısıyla dikkat çeken Otlukbeli Kırmızı Gölü için özel bir proje hazırlandı. "Siz Hiç Kırmızı Göl Gördünüz mü?" sloganıyla tanıtılan çalışma, göl ve çevresini doğaya zarar vermeden ziyaretçilere açmayı amaçlıyor. Göl çevresiyle birlikte, yakınındaki savaş anıtı ve mezarlık alanı da projeye dahil edilerek, bu üç alan arasında bir bağlantı kurulacak. Böylece Otlukbeli hem doğa tutkunları hem de tarih meraklıları için cazip bir ziyaret noktası haline gelecek.

Bu çalışmalarla Erzincan’ın doğal zenginlikleri korunarak, şehre hem ekonomik hem de kültürel anlamda katkı sunulması hedefleniyor.