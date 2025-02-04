Tarım ve Orman Bakanlığınca, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde ülke genelinde eş zamanlı gübre denetimi başlatıldı. Yapılan eş zamanlı denetimler kapsamında, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre denetçileri, il genelinde gübre denetimleri gerçekleştirdi.

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gübre kullanım sezonu öncesi, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşımını sağlamak, taklit gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Veli Okumuş ve teknik ekipler katıldı.

2024 yılında ülke genelinde gübre üreticisi ve bayilerinde 56 bin 62 denetim yapıldığı, bu denetimlerde tespit edilen 113 uygunsuzluk için 23,5 milyon lira idari para cezasının uygulandığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirildi.