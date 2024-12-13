Erken boşalmanın, erkeklerde sık görülen ve hem bireysel hem de ilişki kalitesini etkileyen bir sorunu olduğunu belirten Op. Dr Abubekir Böyük, bu durumun tedavisi için çeşitli yöntemler mevcut olduğunu vurguladı.

Medikal tedaviler arasında, özellikle SSRI grubu antidepresanlar boşalma süresini uzatmada etkili bir seçenek sunduğunun altına çizen BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr Abubekir Böyük, “Hızlı etkili bir ilaç olan dapoksetin ise cinsel ilişki öncesinde alınarak bu süreçte kontrol sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, fosfodiesteraz inhibitörleri gibi ereksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da bazı durumlarda erken boşalma tedavisi için diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir” dedi.

Topikal tedaviler: Anestezik kremler ve özel prezervatiflerle etkili çözümler

Bir diğer tedaviden bahseden Dr. Böyük, topikal tedaviler, penisin hassasiyetini azaltmaya yönelik ürünlerden oluşur. Lidokain veya prilokain içeren anestezik kremler ve spreyler, penise doğrudan uygulanarak boşalmayı geciktirir. Bunun yanı sıra hassasiyeti azaltan özel prezervatifler de bu konuda etkili bir yöntem olduğunun vurguladı.

Cerrahi ve minimal invaziv yöntemlerle hassasiyeti azaltma

Dr. Böyük, “Cerrahi yöntemler ise genellikle diğer tedavilerin sonuç vermediği durumlarda tercih edilir. Penis sinir kesisi (dorsal nevre ablasyonu) veya selektif dorsal kriyoablasyon gibi işlemler, penisin hassasiyetini azaltarak boşalma süresini uzatabilir. Daha az invaziv bir seçenek olan penis dolgusu ise penisin hassas bölgelerine dolgu maddesi enjekte edilerek duyarlılığı kontrol altına almayı sağlar” dedi.

Zihinsel engelleri aşarak erken boşalmayı yenmek mümkün

Son olarak Dr. Böyük, “Psikolojik faktörlerin de erken boşalma üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Stres, kaygı ve performans baskısı, bu durumu tetikleyen başlıca sebepler arasında yer alır. Bu nedenle, psikoterapi veya çift terapisi gibi destekleyici yaklaşımlar tedavinin önemli bir parçasıdır. Erken boşalma tedavisinde, bireye uygun yöntemin belirlenmesi için bir uzmana başvurmak büyük önem taşır. Doğru tedavi ve destekle bu sorun etkili bir şekilde çözülebilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.