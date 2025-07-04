Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi simge binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi Kongre Merkezi’ndeki zirve marjında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile Hankendi simge binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.