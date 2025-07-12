Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeline, Orman Mühendisi Ahmet Ay tarafından arazide uygulamalı olarak ORKOD (Orman Kod) eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında, orman ürünlerinin damgalanmasından yarı mamul haline gelene kadar geçen sürecin dijital olarak takip edilmesi, kayıt altına alınması ve usulsüzlüklerin önlenmesi hedefleniyor.

ORKOD sistemi sayesinde üretim ve e-satış uygulamaları entegre edilerek hem üreticilerin hem alıcıların işlemleri kolaylaşıyor. Aynı zamanda orman ürünleri sektöründe dijital dönüşümün de önü açılmış oluyor.